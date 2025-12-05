В Санкт-Петербурге подвели итоги Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Двое студентов из Кемеровской области стали призерами чемпионата.

Студент Кузнецкого индустриального техникума Кирилл Прокопьев занял третье место в индивидуальном зачете компетенции «Слесарная работа с металлом». Его подготовкой занимался мастер производственного обучения Алексей Киргетов.

Бронзовую медаль в командном зачете компетенции «Монтаж и обслуживание промышленных роботов» завоевал студент Новокузнецкого транспортно-технологического техникума Сергей Антропов. Его наставником выступила заведующая методическим отделом техникума Наталья Машкина.

Всего в финал чемпионата прошли 287 студентов. Соревнование организовано в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина.