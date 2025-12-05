На совете по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса была рассмотрена новая заявка от инвесторов. К реализации был одобрен один проект на территории опережающего развития «Новокузнецк».

«Продолжаем запускать в Кузбассе новые инвестиционные проекты. Компания «Сигма» организует в Новокузнецке производство высокопрочного бетона для строительства мостов, тоннелей и высотных зданий. Инвестиции превысят 25 млн рублей», — отметил губернатор Илья Середюк.

Компания из Новокузнецка разработала технологию введения микрокремнезема в бетон в виде суспензии. Для этого рядом с бетоносмесительным узлом построят участок для его производства. Это позволит выпускать бетонные смеси, в том числе самоуплотняющиеся. Такой бетон будет использоваться для строительства мостов, гидротехнических сооружений, туннелей и высотных зданий. Продукция будет ориентирована на строительные предприятия и застройщиков. Инвестиции в проект составят более 25 млн рублей, планируется создать 20 рабочих мест.

В Кузбассе на сегодняшний день действуют четыре территории с льготным налоговым режимом: «Юрга», «Анжеро-Судженск», «Новокузнецк» и «Прокопьевск». Статус резидента ТОР позволяет компаниям получать налоговые льготы, а сэкономленные средства направлять на развитие производства, создавать новые рабочие места и обеспечивать достойный уровень оплаты труда. По решению Президента России Владимира Путина срок функционирования ТОР продлен до 2030 года.