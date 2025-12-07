Кемерово украшает улицы и дворы к Новому году

Мэр Кемерово Дмитрий Анисимов рассказал, что в городе началась активная подготовка к Новому году. По его словам, улицы, дома, магазины, школы и больницы уже украшают огнями и гирляндами.

Он поблагодарил предприятия, управляющие компании и особенно жителей, которые наряжают елки, лепят снежные фигуры во дворах и участвуют в зимних конкурсах. Анисимов отметил, что именно благодаря таким людям в городе появляется праздничное настроение.

Сейчас в районах строят снежные городки, заливают горки, скоро откроются катки. Также готовятся развлекательные и спортивные программы для горожан.