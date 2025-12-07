С начала новой недели в Кузбассе ожидается резкое похолодание. По данным Кемеровского гидрометцентра, в понедельник, 8 декабря, температура в регионе снова опустится до -33 градусов.

В Кемерове ночью прогнозируется от -24 до -26, днем — от -21 до -23. Ожидается переменная облачность, ночью возможен небольшой снег, днем — преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с. На дорогах гололедица.

По области ночью температура составит от -21 до -26, местами до -33, на юге — от -11 до -16. Днем — от -20 до -25, местами до -15… -20, на юге — от -5 до -10. Ветер северо-восточный, местами с порывами до 13 м/с. В горах возможен умеренный снег, местами изморозь и гололедица.