По распоряжению президента России Владимира Путина двум жительницам Кемеровской области объявлена благодарность главы государства. Ее получила Наталья Владимировна Сидорова, специалист по соцработе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Маленький принц», который находится в Кемерове. Поощрили ее за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Также благодарность от президента получила заместитель председателя Законодательного собрания Кемеровской области Дарья Яковлевна Репина за активное участие в реализации общественно значимых мероприятий.