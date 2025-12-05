«Вопросы создания системы подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики находятся на контроле Президента Российской Федерации», — подчеркнул Анатолий Серышев.

«Вузам и органам власти необходимо оперативно реагировать на колебания рынка труда и совместно принимать меры», — сказал полномочный представитель.

На окружном совещании Совета ректоров вузов под руководством полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева обсудили трудоустройство выпускников высших учебных заведений.Полпред неоднократно говорил, что приоритетной целью национального развития является укрепление технологического суверенитета. Есть потребность в выпускниках инженерных специальностей. На совещании отметили, что действенный помощник начинающих специалистов — центры занятости в регионах и центры карьеры, созданные в крупных вузах. К примеру, Кадровый центр Кузбасса организует временное трудоустройство выпускников на срок до 2 месяцев. В 2025 году 31 молодой специалист в возрасте от 18 до 25 лет, ищущий работу в течение года после выпуска, получил дополнительно к заработной плате финансовую поддержку до 7 тысяч рублей по программе временного трудоустройства.По оценке экспертов, в регионах Сибирского федерального округа кадровый дефицит будет сохраняться в таких значимых отраслях как здравоохранение, транспорт, строительство и образование. В этом году рынок труда Кузбасса пополнили 5 810 молодых специалистов с высшим и 12 730 — со средним профессиональным образованием. Максимальная занятость среди выпускников СПО медицинских (80%), педагогических (77%) и химических направлений (75%). Как отметил ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк, чаще всего молодежь выбирает работу в сфере промышленной экологии и биотехнологии, строительства, информационных технологий и электро-, теплоэнергетики, медицины и образования. В отраслях держится высокий спрос на квалифицированных инженеров и технических специалистов. В регионе проводится систематическая работа над тем, чтобы выпускники после учебы могли остаться в Кузбассе. Одна из самых эффективных мер — увеличение количества целевых мест в вузах и учреждениях СПО. Целевое обучение гарантирует молодым специалистам место непосредственно на предприятии. Сейчас в Кузбассе количество вакансий значительно превышает число соискателей. На портале «Работа России» размещено около 27 тысяч вакансий, из которых больше половины (18 тысяч) открыты для соискателей без опыта работы.