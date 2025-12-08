Сборная Кузбасса стала победителем межрегионального турнира по волейболу сидя, который проводился среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Турнир состоялся в рамках Года Защитника Отечества, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.

В соревнованиях участвовали спортсмены из пяти регионов Сибири: Кузбасса, Республики Алтай, Новосибирской, Иркутской областей и Красноярского края. Команду Кузбасса представляли восемь участников специальной военной операции. Подготовку и поддержку спортсменов организовал филиал Фонда «Защитники Отечества».

«Эта победа — результат нашего общего труда. Мы чувствовали поддержку, и это вдохновляло нас на каждой игре. Фонд помог нам подготовиться и поверить, что мы можем больше. И мы доказали это», — отметил участник сборной Кузбасса Сергей Рыжков.

Кроме того, филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» совместно с Советом по вопросам попечительства в социальной сфере региона провёл творческую встречу женского клуба. Участницы, под руководством модельера Александры Кильбер, обучались созданию элегантных и выразительных образов. Завершилось мероприятие мастер-классом по изготовлению авторских брошей.

Ветераны специальной военной операции из Кузбасса примут участие во Всероссийских сборах в Москве. На этих сборах подведут итоги работы одной из крупнейших ветеранских организаций России. Участникам предстоит обсудить лучшие практики региональных отделений, проекты по увековечению памяти погибших и пропавших без вести, а также провести проектную сессию «Ассоциация ветеранов СВО в Год единства народов России».