На «Елке желаний» размещены открытки от детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет, в том числе сирот, детей-инвалидов и ребят из семей бойцов СВО. Свои пожелания юные кузбассовцы могут оставить на сайте елкажеланий.рф до 20 декабря. Илья Середюк снял с елки три открытки.

«Лиза из Кемерова мечтает о роли в театре, Юля из Юрги попросила аквариум, а Дима из Ленинска-Кузнецкого хочет попробовать себя в качестве телеведущего. Ребята у нас интересные, творческие. Обязательно помогу им исполнить мечты перед Новым годом!» – пообещал глава региона.

«Елки желаний» будут стоять до 28 февраля в офисах партнеров благотворительной акции и на площадках крупных событий. Помочь ребятам исполнить новогодние мечты может любой желающий.

Фото: пресс-служба АПК