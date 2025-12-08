В ходе аппаратного совещания в правительстве Кемеровской области сегодня, 8 декабря, губернатор Кузбасса обратил особое внимание на установившиеся морозы. Илья Середюк поручил главам муниципалитетов проконтролировать системы жизнеобеспечения городов и обратить особое внимание на работу общественного транспорта.

«В течение всей недели будет морозная погода. Главам муниципалитетов и руководителям профильных ведомств поручил взять на особый контроль системы жизнеобеспечения городов. Особое внимание — системам теплоснабжения и электроснабжения. В случае аварийных ситуаций необходимо оперативное реагирование. Сетевикам поручил приостановить плановые отключения электроэнергии в период морозов. Есть дома, которые обогреваются от электричества, нельзя в мороз оставить их без тепла», — сказал губернатор.

Координация движения междугородных автобусов должна осуществляться диспетчерскими службами.

«В сильные морозы будем переносить рейсы, или отправлять вместе 2-3 автобуса, чтобы в случае поломки можно было пересадить пассажиров в теплую технику», — сказал губернатор.

Илья Середюк подчеркнул необходимость строгого соблюдения расписания автобусов в муниципалитетах, чтобы избежать длительного ожидания на остановках в холодное время.