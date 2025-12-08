Кузбассовец Максим Апенкин ушел на фронт в октябре 2023 года, подписав контракт с Минобороны. Благодаря своему упорству и умению схватывать новое на лету младший сержант переучился на оператора взвода ударных беспилотников и дронов-разведчиков. Погиб при выполнении боевой задачи. За мужество и героизм посмертно удостоен звания Героя России.

«В своем последнем бою он прикрывал товарищей, ценой своей жизни обеспечил продвижение наших войск. Мы отдаем дань уважения всем нашим землякам, которые ратным подвигом показали пример самоотверженного служения Родине и своему народу. Гордимся. Помним», – сказал глава региона Илья Середюк.

«Золотую Звезду» Героя России губернатор вручил супруге погибшего бойца.

Фото: пресс-служба АПК