На юг Кузбасса обрушились сильные снегопады, покрыв горнолыжный курорт Шерегеш и весь Таштагольский округ плотным слоем мягкого «пухляка». Этот снег привлекает любителей скоростных спусков со всей страны в Горную Шорию. Для лыжников и сноубордистов такой снежный покров стал источником радости и удовольствия, а для дорожников и автомобилистов — серьёзным испытанием. За три дня выпало осадков на 68,8 % больше среднемесячной нормы.

«Пока на других горнолыжных курортах страны на полную мощность работают установки искусственного снежения, наша Горная Шория порадовала любителей «пухляка». «Шерегеш» в очередной раз подтвердил звание самого снежного горнолыжного курорта страны. Сейчас основная задача привести в порядок дороги, где из-за сугробов пока затруднено движение. Круглосуточно задействовано более 40 единиц техники. ВТаштаголе 140 улиц расчищено, в Шерегеше – более 40, в том числе в туристической зоне», — рассказал Илья Середюк.