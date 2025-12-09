9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. В этот день в муниципалитетах проходят возложения цветов, митинги, патриотические концерты, тематические уроки и образовательные программы.

«Это день памяти о силе духа и подвигах, которые навсегда вписаны в историю нашей страны и родного Кузбасса. Мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны — кузбассовцев, которые сражались за Родину, не щадя своей жизни. Их мужество, их жертва — основа нашей свободы. Сегодня эту славную традицию продолжают воины-кузбассовцы, участники специальной военной операции. Они с честью и достоинством несут высокое звание защитника Отечества, демонстрируя ту же стойкость и отвагу, что их деды и прадеды. Мы гордимся подвигами предков и героев сегодняшних дней!» — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Кемеровский филиал Центра «ВОИН» получил имя героя СВО Глеба Савкина. Губернатор Кузбасса Илья Середюк одобрил это решение. Имя героя будет указано на флаге, информационных табличках и символике Центра. Майор Глеб Савкин погиб в сентябре 2023 года, защищая позиции и уничтожив две диверсионно-разведывательные группы противника. Он совершил подвиг, закрыв собой огонь и спасая жизни многих бойцов.

В День Героев Отечества участники программы «СВОи Герои. КуZбасс» проводят уроки мужества и патриотические встречи в школах. Ветераны рассказывают о своем опыте и делятся впечатлениями. В Кузбасском региональном институте развития профессионального образования имени А. М. Тулеева открылась выставка «Зарисовки из-за «ленточки». Ее автор — Андрей Потапов, участник программы «СВОи Герои. КуZбасс», ветеран боевых действий и подполковник в отставке. На картинах изображены моменты событий СВО и военнослужащие, участвовавшие в боях и проходящие лечение в госпиталях.

В «Кузбасс-Арене» стартовали чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по муай-тай. Турнир проходит в рамках всекузбасского фестиваля боевых искусств. В нем участвуют около 500 бойцов из девяти регионов России, в том числе 160 спортсменов из Кузбасса. Для них это отборочные соревнования на чемпионат и первенство России в 2026 году.

В Кемерове прошли торжественные мероприятия, выставки книг, фотографий и детских рисунков, патриотические часы и лекции. В ДК Шахтеров состоялось торжество с участием семей участников СВО. Творческие коллективы ДК выступили с программой. Память погибших кемеровчан почтили минутой молчания.

В Новокузнецке возложили цветы к памятнику «Воинам Орджоникидзевского района, погибшим в боях за Родину в 1941–1945 годах». В мероприятии участвовали ветераны, поисковики, юнармейцы и жители города. Память погибших почтили минутой молчания. В рамках проекта «Служу России! Новокузнецк» прошла встреча с Мариной Романовой, автором книги «Строитель судьбы. Путь почетного строителя и защитника». Она рассказала о мужестве своего супруга Николая Романова. Такие встречи укрепляют связь поколений и знакомят молодежь с героями современности.

В Анжеро-Судженске в парке Победы отправили автомобиль с гуманитарным грузом для бойцов СВО в рамках проекта «Красный обоз». Автомобиль собрали вместе с участниками проекта из Томской области. В зону СВО отправят маскировочные сети, теплую одежду, лекарства и продукты. В сборе помощи участвовали городской Совет ветеранов, АНО «Рука помощи» и образовательные учреждения города.