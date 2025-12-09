В селе Новославянка Ижморского муниципального округа открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

Он оборудован всем необходимым для проведения профилактических осмотров и оказания плановой, неотложной и экстренной медицинской помощи. Здесь можно пройти диспансеризацию, вакцинироваться, сделать ЭКГ, измерить уровень сахара в крови и приобрести медикаменты. Рабочее место фельдшера оснащено компьютером с доступом к интернету, что позволяет проводить телемедицинские консультации с врачами Ижморской районной больницы или областных клиник.

«Село Новославянка — самая отдаленная территория Ижморского округа. Чтобы жители могли получать качественную медпомощь в комфортных условиях, построили здесь новый фельдшерско-акушерский пункт. Уже в день открытия ФАП прошел проверку на прочность. В селе ударил мороз -42°С, а внутри здравпункта тепло и уютно», — рассказал губернатор Илья Середюк.

С 2018 по 2024 годы в Кузбассе было построено около 240 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. На строительство нового ФАП в селе Новославянка по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» было направлено более 7 миллионов рублей. Этот проект реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.

фото: пресс-служба АПК.