Новые руководящие органы Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) сформированы на её съезде, прошедшем в рамках форума-выставки «БОЛЬШИЕ РЕШЕНИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ». Он состоялся в Подмосковье при поддержке Администрации Президента РФ и Министерства экономического развития.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк включён в состав Высшего совета и избран в президиум ВАРМСУ.

Сразу несколько кузбасских проектов отмечены грантами по итогам Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Междуреченск получил 20 млн рублей за четвертое место в номинации «Бренд территории» с проектом «Междуреченск. Город тайги» и 10 млн рублей за пятое место в номинации «Умный город» с проектом по оснащению домов автоматизированной системой общедомовых счётчиков.

Кроме того, Совет муниципальных образований Кузбасса стал победителем в номинации «Кадровый потенциал – Путь профессионала» с проектом «Школа муниципального юриста» и получил грант в размере 500 000 рублей.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева назвала форум важной вехой в развитии муниципального управления, отметив, что он задаёт новый стандарт обмена передовым опытом между регионами.

По итогам форума:

50 практик рекомендованы ВАРМСУ к тиражированию;

10 проектов признаны победителями Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»;

более 500 инициатив размещены на портале муниципалитеты.рф.

Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев подчеркнул: отношение к местному самоуправлению сегодня меняется благодаря системным инициативам Президента Владимира Путина. Представленный на форуме доклад отражает позицию муниципального сообщества по укреплению местного самоуправления как базового уровня единой системы публичной власти.