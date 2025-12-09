Илья Середюк в качестве лектора Российского общества «Знание» поведал воспитанникам Кемеровского президентского кадетского училища о кузбассовцах, удостоенных звания Героя Советского Союза или Героя России за ратные подвиги.

«Пройдут годы. Вы вырастете, сделаете военную карьеру, станете командирами. И если Отчизне будет грозить опасность, уверен, вы ее защитите. Как защищали свою страну наши деды, как отстаивают ее герои специальной военной операции.», – обратился к кадетам Илья Середюк.

На встрече присутствовал Герой Российской Федерации Алексей Асылханов, который в ходе спецоперации уничтожил 15 танков и 50 броневиков ВСУ.

Помимо лекции, гостям встречи продемонстрировали литературно-музыкальную композицию «Фронтовые записки», основанной на реальных историях из жизни бойцов на передовой и жителей возвращенных регионов. Роли исполняли сами кадеты – артисты литературного театра «ПраVда».

Фото: пресс-служба АПК