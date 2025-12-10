После поражения в Туле от «Белогорья» со счетом 1:3 кемеровчане продолжат двухматчевое турне в столице Татарстана, где их ждет самый титулованный волейбольный клуб России и действующий чемпион страны. «Зенит» лидирует и в нынешнем сезоне, у казанцев 31 очко при 11 победах и единственном поражении от новосибирского «Локомотива».

«Зенит» перед этим сезоном усилися аргентинским либеро Сантьяго Данани, одним из лучших игроков мира на своей позиции, и диагональным сборной Сербии Драженом Лубуричем. Помимо легионеров, казанцы пополнили состав российскими волейболистами. «Зенит» вернул из уфимской аренды доигровщика Андрея Сурмачевского и подписал Константина Абаева из итальянской «Вероны». Покинули чемпионский стан американский связующий Майка Кристенсон и бельгийский доигровщик Сэм Деру, а также связующий Евгений Рукавишников и либеро Валентин Кротков.

В сентябре «Кузбасс», занимающий 15-е место в турнирной таблице Суперлиги, и «Зенит» встречались на Кубке Победы. И в обеих встречах казанцы «всухую» обыграли кемерован. Сегодня у дружины Сергея Троцкого будет шанс доставить проблем чемпиону на его площадке, начало матча в 23 часа по кемеровскому времени.

Фото: прессс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)