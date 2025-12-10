Официально 10.12.2025
В Центре опережающей подготовки Кузбасса прошел финал квиза «Мы – против коррупции»
9 декабря на площадке Центра опережающей подготовки Кузбасса прошел финал квиза для обучающихся ПОО Кемеровской области «Мы – против коррупции». Организаторами мероприятия выступили Управление Губернатора Кемеровской области – Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации правительства Кузбасса, Министерство образования Кузбасса и Кузбасский региональный институт развития профессионального образования им. А.М. Тулеева. Проведение квиза было направлено на формирование антикоррупционного мировоззрения студентов образовательных организаций СПО, повышение уровня их правовой грамотности и культуры поведения в обществе. В мероприятии приняли участие 10 команд и 40 студентов профессиональных образовательных организаций Кузбасса. В первой части мероприятия участники соревновались в ответах на интеллектуальные вопросы и в решении логических задач. Во второй части квиза, после окончания состязаний для студентов была проведена лекция лектора общества «Знание» по вопросам антикоррупционного поведения. Как сообщили в областном Минобре, в ходе конкурсных состязаний победу одержала команда «Знатоки права» Кемеровского коммунально-строительного техникума имени В.И. Заузелкова.