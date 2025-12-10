Свыше 1 тысячи молодых медиков трудоустроились в кузбасские больницы в этом году

По словам Ильи Середюка, в 2025 году в медучреждения Кузбасса пришли работать 1085 молодых специалистов. К примеру, пятеро трудоустроились в Междуреченскую горбольницу, где наблюдался острый дефицит кадров, а главврач лишился своего поста. Молодой врач-нарколог Даниил и его супруга, педиатр Юлия, получили от муниципалитета 1 млн рублей на покупку жилья. В 2023 году Даниилу как узкому специалисту выплатили 1 млн рублей по региональной программе «Дефицитные специальности». В пресс-службе областного правительства добавили, что с прошлого года эти выплаты увеличили до 3 млн рублей.

«Важно, что большинство молодых специалистов приезжают работать не на год-два, а на полученные субсидии приобретают жилье, создают семьи, «пускают корни» в муниципалитетах, что позволяет нам надолго решить там кадровый вопрос», – подчеркнул глава региона.

Также действует федеральная программа «Земский доктор/фельдшер», по которой медики могут получить от 500 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. Такой возможностью воспользовался Владимир Кузьменко, молодой фельдшер устроился на работу в Чистогорску. амбулаторию. Кроме того, медики в Кузбассе могут рассчитывать на частичную компенсацию аренды жилья и ипотечных взносов. Им возвращают 50% стоимости аренды жилья либо ипотечного взноса в размере до 15 тысяч рублей в месяц.

Фото: Илья Середюк/Telegram

