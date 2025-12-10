Респираторщик Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Николай Нечаев, старший преподаватель Учебного центра ФПС по Кузбассу Татьяна Никитина и Прокопьевский военизированный горноспасательный отряд ФГУП «ВГСЧ» стали победителями Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Награды вручил полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

«Сегодня в зале собрались люди, которые заслужили любовь и уважение не только жителей нашей России, но и граждан многих иностранных государств, где сотрудники МЧС помогают людям».

Николай Нечаев служит в оперативном взводе уже пять лет. Стремясь к профессиональному развитию и осознавая сложность своей работы, он получил второе высшее образование по специальности «Горное дело».

Прокопьевский военизированный горноспасательный отряд был создан в 1927 году. За время существования он пять раз становился победителем конкурса и шесть раз — лауреатом в различных номинациях. Бойцы считают, что самая значимая награда для горноспасателя — спасённая жизнь.

Татьяна Никитина заняла первое место в номинации «Лучшие по профессии в системе МЧС России». Она работает в МЧС с 2002 года и преподаёт специальные дисциплины с 2019 года. Татьяна считает важными терпение, педагогический такт, коммуникабельность и постоянное саморазвитие.

На рабочей встрече министр МЧС Александр Куренков и Анатолий Серышев обсудили актуальные задачи по обеспечению безопасности граждан. Особое внимание уделили подготовке противопаводковых мероприятий и превентивным мерам против лесных пожаров в 2026 году.

Анатолий Серышев отметил, что благодаря совместной работе в текущем году удалось значительно сократить площадь лесных пожаров. Он подчеркнул важность использования высокотехнологичных инструментов для мониторинга обширной территории Сибири, чтобы своевременно выявлять и локализовывать возгорания.