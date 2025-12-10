Уроженец села Михайловка Томской области Николай Сячин на фронт попал в 1944 году. После победы над гитлеровцами, будучи младшим командиром, воевал на Дальнем Востоке против японской Квантунской армии. На войне Николай Сячин потерял трех братьев.

«Об одном из них долго не было информации. В интернете нашли наградной лист, где был описан подвиг. Как он ворвался в деревню, вел огонь по противнику, обеспечил продвижение наших войск. Благодаря этой информации мы смогли восстановить награду героя и передать Николаю Максимовичу Орден Красной Звезды его брата», – рассказала поздравивший ветерана с 98-летием Илья Середюк.

После демобилизации в 1951 году Николай Сячин переехал в Кемерово и прослужил в милиции 38 лет, пройдя путь от участкового до полковника. В 2016 году ему присвоили звание «Почетный гражданин Кемеровской области».



Николай Сячин поблагодарил гостей за поздравления и поделился секретами долгожительства –никаких вредных привычек и регулярная зарядка.

Фото: пресс-служба АПК