В Кузбассе инвесторам предлагается 15 объектов для восстановления, которые находятся в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Мариинске, Гурьевске, Топкинском и Яшкинском муниципальных районах.

В Кемерове в программу восстановления входят кварталы для рабочих и специалистов Автономной индустриальной колонии «Кузбасс», расположенные на Красной Горке в середине 1920-х годов, а также бывшая школа Кемеровского рудника. В Мариинске планируется реставрация Городского музея и двухэтажного каменного дома начала XX века. В Прокопьевске на восстановление направлено здание кинотеатра имени Н. Островского.

На платформе доступна информация о каждом объекте, включая форму собственности, состояние здания, его характеристики и данные о земельном участке. Также на сайте представлен каталог лицензированных подрядчиков, которые могут выполнять работы на объектах культурного наследия. В Новокузнецке ведется подготовка к торгам по двум объектам — зданиям казначейства и окружного суда.

По поручению Президента России Владимира Путина к 2030 году планируется восстановить не менее 1000 объектов культурного наследия. Оператором программы выступает ПАО ДОМ.РФ, а перечень объектов и условия участия можно найти на платформе наследие.дом.рф.

Фото: пресс-служба АПК.