Новоромановскую школу, построенную в 1986 году, ни разу капитально не ремонтировали. Впервые это сделали по нацпроекту «Молодежь и дети», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Рабочие привели в порядок кровлю, фасад и внутренние помещения. Полностью обновили электропроводку, инженерные сети и сигнализацию.

«Кроме местных ребятишек, сюда ездят учиться дети из сел Верх-Тайменка и Большеямное, деревень Колбиха, Копылово, Митрофаново и поселка Речной. Решили полностью обновить для ребят школу и оснастить ее цифровым оборудованием», – прокомментировал глава региона Илья Середюк.

Цифровые лаборатории оснастили в кабинетах химии, биологии, физики и информатики. Для занятий спортом и музыкой закупили соответствующее оборудование. Для школьного музея, посвященного вкладу новоромановцев в победу над нацизмом в 1941-1945 годах, приобрели новые витрины и интерактивные стенды. В школьном дворе построили

площадки для футбола, волейбола и баскетбола.

