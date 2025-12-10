Две семейные фермы из Гурьевского и Прокопьевского округов получили выплаты на общую сумму 26 млн рублей, выиграв гранты по программе «Государственная поддержка АПК Кузбасса».

«Благодаря таким грантам фермеры не просто модернизируют свое производство, они получают возможность увеличить прибыль, создать новые рабочие места, обеспечить наши магазины свежими и качественными продуктами», – пояснил губернатор Илья Середюк.

Кроме того, с прошлого года семейные фермы в Кузбассе могут получать субсидии на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования и специального транспорта. 51,5 млн рублей, выделенных на эти цели, поделили 17 селян из Юргинского, Новокузнецкого, Топкинского, Промышленновского и Беловского округов.

Фото: пресс-служба АПК