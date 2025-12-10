В Кузбассе активно развиваются региональные образовательные проекты, реализуемые в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным. В регионе действуют такие программы, как «Профессионалитет», «Все лучшее детям» и «Педагоги и наставники», входящие в состав нацпроекта «Молодежь и дети».

«В Кузбассе благодаря нацпроектам мы развиваем образовательную инфраструктуру: строим и ремонтируем детсады и школы, оснащаем их современным оборудованием. Особое внимание уделяем подготовке кадров для этих учреждений, привлекая молодых специалистов и создавая комфортные условия для жизни и работы. Важно, чтобы наши дети получали качественное образование в современных и безопасных условиях, а родители чувствовали уверенность в будущем», — отметил губернатор Илья Середюк.

По поручению губернатора Кузбасса, в рамках проекта «Профессионалитет», в этом году проводится капитальный ремонт в трех профессиональных образовательных учреждениях региона. В Кузнецком металлургическом техникуме уже завершены работы по ремонту кровли и цоколя учебного корпуса. В Новокузнецком транспортно-технологическом техникуме обновляется учебный корпус №2, который планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. В Ленинск-Кузнецком горнотехническом техникуме проводится реновация инженерных систем.

В рамках проекта «Все лучшее детям», в 409 школах региона оборудуются кабинеты по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». Новое учебное оборудование также получат 10 школ: кемеровский лицей №89, школы №10 и №38 в Ленинске-Кузнецком, школы №4 в Мысках, №30 в Белове и №14 в Прокопьевске, а также Трудармейская и Яснополянская школы в Прокопьевском округе, Новоромановская школа в Юргинском округе и школа №1 в Яшкинском округе.

Кроме того, в рамках проекта «Земский учитель» в 2025 году 11 педагогов, переехавших на работу в сельскую местность, малые населенные пункты или города с населением менее 50 тысяч человек, получат единовременное пособие в размере 1 млн рублей. Выплаты также предусмотрены советникам директоров по воспитанию, классным руководителям и кураторам.