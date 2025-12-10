Уроженец села Терентьевка Прокопьевского района Андрей Карлов до войны был шахтером. В Красную армию был призван в феврале 1942 года. В составе 372-й стрелковой дивизии сражался с гитлеровцами на ленинградском направлении. Кузбассовец погиб 18 аперля 1942 года в окрестностях деревень Любино и Мясной Бор Ленинградской (ныне Новгородской области).

Останки Андрея Федоровича Карлова были обнаружены 19 октября 2024 года поисковым отрядом «Звезда» Новгородской области. В течение года поиском родственников бойца занимался Сергей Шулейкин, председатель правления Кемеровской региональной военно-поисковой общественной организации «Кузбасская дивизия». Благодаря его усилиям, включавшим запросы и переписку со всеми профильными службами, удалось установить связь с родственниками солдата.

В Кемерове Сергей Шулейкин в присутствии бойцов поисковых отрядов Кузбасса и представителей областного архива передал родственникам личные вещи красноармейца, найденные рядом с останками, а также землю с места его гибели. По их решению личные вещи бойца и земля останутся в музее поискового движения Кузбасса.