Первые два сета действующий чемпион страны держал под контролем и немногое позволял кемеровчанам. Спокойно взяв стартовые партии (25:19, 25:18), «Зенит» расслабился и едва не поплатился за это. Когда третий сет клонился к закату, «Кузбасс» при счете 18:24 перехватил инициативу и внес сумятицу в казанские ряды. Матч-болл затянулся, однако перевести игру в четвертый сет команде Сергея Троцкого не удалось. 23:25 не в пользу «Кузбасса» и итоговое поражение кемеровского клуба со счетом 0:3.

«Получалось огрызаться, ребята молодцы, будем дальше пытаться своих реальных соперников обыграть. В концовке третьего сета очень круто получилось. Где-то, конечно, «Зенит» подрасслабился, Илья Морозов отподавал серию хорошую, с риском, но чуть-чуть опять не хватило», – оценил игру своих подопечных главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий.

В следующем туре соперник у «Кузбасса» попроще. 13 декабре кемеровчане сыграют гостевую встречу с «Оренбуржьем», соседом по турнирной таблице.