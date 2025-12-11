В образовательном пространстве Сферум в национальном мессенджере МАХ пользователям стала доступна интернет-энциклопедия РУВИКИ.

С ее помощью педагоги, учащиеся и их родители могут задавать интересующие вопросы и получать на них быстрые и развернутые ответы, сформулированные на основе верифицированных материалов энциклопедии. Чтобы ей воспользоваться, нужно внутри пространства Сферум выбрать виджет «Сервисы» и запустить чат-бот «Помощник РУВИКИ».

«Мы постоянно развиваем Сферум, чтобы предоставить нашим пользователям больше возможностей и полезных сервисов. Партнерство с российской энциклопедией – важный шаг в этом направлении. Команда РУВИКИ ориентируется на качественные, проверенные экспертами материалы. Для нас важно, чтобы пользователи Сферума, особенно дети, могли получить доступ к актуальному, полезному и при этом безопасному контенту. Новый сервис в Сферуме прошел тестовый запуск в рамках фокус-группы педагогов и получил высокие оценки», – прокомментировал вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

«Интеграция «Помощника РУВИКИ» – это простой и удобный способ получить точный ответ на любой учебный вопрос. Специально для Сферума мы предусмотрели дополнительные возрастные фильтры и механизмы защиты пользователей. Мы рады сотрудничать с платформой, разделяющей наши ценности: достоверность информации, ее безопасность и доступность», – отметил генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко.

* * *

Сферум – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Сферум является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. Сервис предоставляется абсолютно бесплатно.

РУВИКИ – современная российская интернет-энциклопедия. Масштабный проект в сфере знаний, объединяющий возможности новейших технологий с ответственным отношением к достоверности информации. РУВИКИ сочетает автоматизацию и искусственный интеллект с экспертной проверкой данных, опираясь на сотрудничество с ведущими научными и культурными организациями страны – Российской академией наук, Государственным архивом РФ, библиотеками и музеями. Такой подход обеспечивает уникальное сочетание скорости и точности: пользователи получают быстрый нейроответ, который формируется на основе проверенных материалов энциклопедии.