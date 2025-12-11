Паспорта губернатор вручил активистам Движения Первых, победителям олимпиад, участникам творческих коллективов, волонтерам, спортсменам и другим активным ребятам.

«Получить главный документ в канун праздника основного закона страны — символично и почетно. Каждый из вас на своем месте хорошей учебой, активной гражданской позицией, неравнодушным отношением к своему городу или поселку вносит вклад в развитие малой Родины», – подчеркнул Илья Середюк.

Среди получивших паспорт в торжественной обстановке – активист волонтерского отряда Артем Алексеев из Киселевска, защитивший нынче исследовательскую работу «Дети войны поселка Карагайлинский». Кира Масленникова из Междуреченска выиграла первенство России и вязла серебро первенства Европы по спортивной борьбе. А Варвара Чемонова из Беловского округа провела 10 экскурсий по маршруту «Великий сын малого народа» в селе Беково.

Фото: пресс-служба АПК