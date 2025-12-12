В рамках национального проекта «Кадры», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, осуществляется масштабная модернизация Кадровых центров страны. В Кузбассе уже начали функционировать подразделения в Мысках и Осинниках, а сегодня открылся центр в пгт Крапивинский. Завтра современные площадки будут открыты в Ленинске-Кузнецком и Белове.

«В этом году мы провели масштабное обновление службы занятости, создав единый «Кадровый центр Кузбасса». Современные центры открылись в 23 муниципалитетах. Работа ведется по принципу «одного окна». Специалист решает комплекс вопросов. Для соискателя выстраивается персональный карьерный маршрут: профориентация, бесплатное обучение и трудоустройство. Компаниям, нуждающимся в кадрах, помогут найти работника и переобучить его. С будущими предпринимателями составят бизнес-план для старта своего дела и окажут финансовую помощь», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

До конца текущего года обновлённые Кадровые центры начнут работу в Таштаголе, Топках, Яшкинском, Промышленновском, Ижморском и Яйском округах. Также планируется создание территориальных центров в Тяжинском и Чебулинском округах, а также в Юрге, Прокопьевске и Кемерове.

В отремонтированных помещениях центров благоустроены прилегающие территории. Все работы выполнены в соответствии с брендбуком и фирменным стилем Кадрового центра «Работа России». Закуплена современная мебель и техника, оборудованы детские уголки и зоны цифровых сервисов. Созданы условия для беспрепятственного доступа маломобильных посетителей.

Современные Кадровые центры предлагают комплексный подход к решению вопросов занятости. Здесь можно получить помощь в профессиональной ориентации, пройти обучение, составить эффективное резюме и подготовиться к собеседованию. Специалисты центров готовы оказать индивидуальную поддержку каждому, кто ищет новую работу или хочет сменить сферу деятельности.

Фото: пресс-служба АПК.