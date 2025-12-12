Уважаемые кузбассовцы!

12 декабря мы отмечаем День Конституции Российской Федерации. Основной закон нашего государства определяет права и свободы граждан, служит фундаментом правовой системы, гарантом стабильности развития страны.

Предшествующие поколения россиян не раз доказывали на деле, что нет в мире ничего сильнее любви к Родине и крепче единства. Сегодня в ходе специальной военной операции наши герои ежедневно показывают пример братства и сплочения, отстаивая вековые ценности, закрепленные в Конституции РФ.

Несмотря на любые вызовы времени, важно сохранить мощь и независимость нашего многонационального Отечества, его традиционные устои, историю и культуру. Каждый на своем месте может внести свой вклад в укрепление и процветание малой родины, а через нее – всей нашей великой Державы.

Пусть Конституция остается опорой и гарантией суверенитета Российского государства, залогом его дальнейшего развития, поступательного движения вперед! Пусть приумножается счастье и благополучие во всех наших семьях. С праздником!