В 13-м туре чемпионата России по волейболу «Кузбасс» завершал трехматчевую выездную серию встрече с соседом по турнирной таблице. И если в первом сете «Оренбуржье» оказалось сильнее (25:19), то в следующих двух партиях кемеровчане подарили надежду своим болельщикам на благоприятный исход встречи, оставив за собой оба игровых отрезка с одинаковым счетом 25:21. Однако в четвертом сете «Кузбасс» совершенно расклеился, отдав «Оренбуржью» партию почти без боя (10:25). В волейбольной лотерее под названием тай-брейк счастливый билетик вытянули хозяева (15:13).

«Ребята показали хороший волейбол, везение было не на нашей стороне. Где-то провальная четвертая партия, но в целом могли выиграть, конечно, не повезло. В какой-то момент блок был лучше у соперника сработал индивидуальный, ну и глупая ошибка в конце», – не стал ругать своих подопечных после матча главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий.

«Кузбасс» в напряженном матче проиграл «Оренбуржью» со счетом 2:3, но при этом за счет тай-брейка заработал одно очко, ставшее единственным в этом турне. Ранее кемеровчане потерпели поражения от «Белогорья» (1:3) и казанского «Зенита» (0:3). Следующую встречу команда Сергея Троцкого проведет на своей площадке. 19 декабря в гости к «Кузбассу» приедет «Факел Ямал» из Нового Уренгоя.

