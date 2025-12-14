Губернатор Кузбасса сегодня принимает в областной столице главу Республики Калмыкия Бату Хасикова и сенатора Российской Федерации Байира Путеева. Как рассказал Илья Середюк в своих соцсетях, он показал высоким гостям Мемориал Воину-Освободителю и гражданскую часовню, в которой хранятся капсулы с землей с мест сражений воинов-сибиряков.

– В годы Великой Отечественной войны в Калмыкии велись ожесточенные бои. Наши коллеги выяснят, были ли в числе подразделений, освобождавших республику, кузбассовцы. В таком случае земля с мест гибели наших героев также будет размещена на территории Мемориала, – написал глава региона.

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка.

