Сборная Кузбасса одержала победу на фестивале боевых искусств  в Кемерове

В Кемерове прошел 10-й Всекузбасский фестиваль боевых искусств «Кузбасс ZА Победу». На этот раз он был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках фестиваля прошли чемпионат и первенство Сибири по муайтай, где абсолютную победу одержала кузбасская сборная. Серебро взяла команда Новосибирской области, а бронзу— Красноярск.

Прошли также чемпионат и первенство Кузбасса по кикбоксингу, региональные соревнования по ушу, кудо и киокусинкай. Завершился фестиваль матчевой встречей по кикбоксингу с участием сборных команд Республики Калмыкии и Кузбасса.

Свое мастерство в различных видах единоборств показали более тысячи спортсменов из регионов СФО. Участников поприветствовали губернатор Кузбасса Илья Середюк, а также глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

«Бои были жесткими и бескомпромиссными. Парни выложились на 100%, показали яркие поединки. Сборная Кузбасса победила! Поздравляю наших чемпионов!» — сказал Илья Середюк.

Фото: пресс-служба АПК.