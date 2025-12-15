Совещание, посвященное трудоустройству ветеранов СВО в топливно-энергетической отрасли, провели в областном филиале государственного фонда «Защитники Отечества». По словам профильного министра Сергея Цивилева, в сфере энергетики опыт ветеранов спецоперации востребован.

«Наша страна сейчас проходит серьезное испытание, вклад, который вносят бойцы СВО в борьбу за будущее России, невозможно переоценить. Мы со своей стороны оказываем им всестороннюю поддержку, когда они возвращаются со спецоперации. Нам важно максимально адаптировать наших героев к мирной жизни», – подчеркнул министр энергетики России.

На совещании несколько ветеранов СВО выбрали места для трудоустройства по разным специальностям, включая такие как водитель, тракторист-экскаваторщик, психолог, оператор БПЛА на угольном предприятии.

«Ветераны СВО – это люди, которые знают, что такое дисциплина, ответственность, и к ним у работодателей особое отношение, наших героев ценят», – отметил глава региона Илья Середюк.

Подытоживая проводимую в Кузбассе работу по трудоустройству ветеранов специальной военной операции, губернатор сообщил, что каждому с поиском вакансий помогает персональный консультант. Места для трудоустройства вернувшимся с фронта кузбассовцам предложили более 140 работодателей.

Фото: пресс-служба АПК