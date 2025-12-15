Завтра, 16 ноября, Илья Середюк ответит на вопросы жителей Кузбасса в прямом эфире в социальных сетях. Трансляция начнется в 16:00 в Одноклассниках и во ВКонтакте. Помимо этого, запланирован еще один прямой эфир.

«В Новокузнецке проведу прямой эфир на городском телевидении. На неделе у меня намечен ряд рабочих поездок не только в Новокузнецк, но и в Новокузнецкий муниципальный округ, в Белово. При формировании таких объездов я всегда ориентируюсь на замечания и комментарии в социальных сетях, меняю план поездок, чтобы решить поступающие от жителей вопросы», – отметил Илья Середюк.

Помимо этого, на неделе губернатор проверит готовность кузбасских городов к празднованию Нового года и работу пункта проката для новорожденных. Также глава региона сообщил, что в конце недели в Кемерове и Новокузнецке пройдут предпраздничные сельскохозяйственные ярмарки.