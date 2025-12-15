О своем решении отправить в отставку начальник облатсного департамента электроэнергетики Андрея Герасимцева губернатор Кузбасса объявил на аппаратном совещании правительства Кузбасса. Недовольство Илья Середюка вызвали проблемы в регионе с отоплением и электроснабжением.

«Зима только началась, а проблемы с отключениями электроэнергии и вопросы по отоплению жилых домов от жителей идут регулярно. Их отработку считаю неудовлетворительной. Впереди зимние месяцы, и подход к этой работе мы будем менять», – заявил Илья Середюк.

Андрей Герасимцев занимал пост начальника областного департамента электроэнергетики с 2019 года. Помимо регулярных отключений электричества в Новокузнецком округе, «лебединой песней» Герасимцева стали неполадки на Юргинской ТЭЦ в конце прошлой недели.

Фото: Илья Середюк/Telegram

