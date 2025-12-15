Сегодня на аппаратном совещании в правительстве Кузбасса сообщили о назначении нового министра культуры. Им стала Татьяна Акимова, которая до этого момента исполняла обязанности руководителя ведомства. Об этом написал губернатор Илья Середюк в своем телеграм-канале.

Напомним, что предыдущая министр культуры Кузбасса Ольга Феофанова покинула пост по собственному желанию 20 марта этого года. 22 марта она была задержана по подозрению во взяточничестве и мошенничестве.

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка.