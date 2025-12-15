Поводом для отставки Андрея Герасимцева послужили проблемы на Юргинской ТЭЦ, возникшие в ночь с 11 на 12 декабря. Электростанция работала ниже температурного графика, из-за чего в квартирах жителей Юрги заметно похолодало.

«В 6 утра мне позвонил глава Юрги Алексей Фомин и доложил о ситуации. Я посмотрел комментарии в своих социальных сетях: люди начали жаловаться, что у них все замерзло, слали фотографии градусников, приложенных к батареям. Вообще-то у нас есть департамент электроэнергетики. Доклад от начальника этого департамента Герасимцева я не получал, он не позвонил, ничего не сказал. До этого уже был разговор с Герасимцевым. Идет столько замечаний! Надо же это как-то людям в соцсетях объяснять, – сказал Илья Середюк. – Я успеваю давать команды, что делать на ТЭЦ, а в это время начальник департамента сидит в кабинете и даже не выехал на место, не успокаивал людей в комментариях и не давал объективной информации».

По информации мэра Юрги Алексея Фомина, ситуация на Юргинской ТЭЦ нормализуется, температура в квартирах горожан повышается.