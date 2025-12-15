Ход возведения музейно-театрального комплекса оценили министр энергетики РФ Сергей Цивилев, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин, зампредседателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Высокинский. Делегация также посмотрела, как строится 18-этажная гостиница рядом с комплексом.

Всего в России по поручению президента России Владимира Путина строятся четыре подобных музейно-театральных комплекса в Кемерове, Калининграде, Севастополе и Владивостоке. В кемеровском музейно-театральном комплексе разместятся филиалы Большого и Мариинского театров, Русского музея и Третьяковской галереи, концертные залы, музейные и выставочные пространства, а также филиалы ведущих творческих вузов. Сейчас на стройплощадке работают свыше 2,3 тысяч строителей.

«С самой высокой гостиницей в Сибири категории «5 звезд» музейно-театральный комплекс будет соединен теплым переходом. В целом объект станет одной из достопримечательностей не только города Кемерово, но и всего Кузбасса, и будет привлекать гостей со всей страны», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Строящаяся рядом с музейном театральным комплексом гостиница высотой около 100 метров рассчитана более чем на 200 номеров. Ее планируют сдать в конце 2027 года.

