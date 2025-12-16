В Кузбассе работает 994 первичных отделения Движения Первых, в этом году активисты приняли участие в более чем 5 тыс. мероприятий, в том числе посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Среди самых ярких – всероссийский проект «Хранители истории», в рамках которого юные кузбассовцы работают с архивами и восстанавливают памятные места, и военно-патриотическая игра «Зарница 2.0».

«Здесь помогают каждому участнику найти свои таланты, развить их и выбрать будущую профессию, дают возможности для реализации самых смелых идей ребят, учат взаимопомощи, уважению к старшим, дружбе с товарищами, заботе о природе и своей стране», – так охарактеризовал Движение Первых глава региона Илья Середюк, наградивший самый активных участников медалями «Надежда Кузбасса».

На встрече также отметили, что Кузбасс вошел в топ-3 регионов России по числу поданных грантовых заявок. Из 205 проектов 14 получили одобрение и финансовую поддержку, на их реализацию из федерального бюджета выделили свыше 25 млн рублей.

Фото: пресс-служба АПК