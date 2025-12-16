Дядя Юрия Потапова в своем огороде в Новокузнецком округе обнаружил медаль «За боевые заслуги». Спустя 20 лет решили выяснить, кому принадлежит награда. Архивные исследования и данные из военкомата помогли установить, что обладателем медали был уроженец соседнего поселка Осиновое Плесо, гвардеец Демьян Чудинов. Награду ему вручили за меткий артиллерийский огонь по немцам в 1944 году. Позднее ефрейтор Демьян Чудинов был также отмечен медалью «За отвагу».

История умалчивает, при каких обстоятельствах фронтовик лишился награды. Родственников у него не осталось, поэтому Юрий Потапов принял решение передать медаль «За боевые заслуги» землякам красноармейца.

«Если у боевой награды не осталось семьи, она должна служить памяти и воспитанию подрастающего поколения. Школьный музей – самое правильное место», – сказал росгвардеец.

Эта медаль стала первой подлинной боевой наградой в местном школьном музее.

Фото: пресс-служба АПК