В рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в Кузбассе реализуется региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе», направленный на подготовку специалистов для сельскохозяйственных предприятий региона. На эти цели из федерального бюджета выделено свыше 42,1 млн рублей, а из регионального — 2,2 млн.

Кузбасс участвует в пяти ключевых мероприятиях проекта, нацеленных на привлечение и удержание молодых специалистов в аграрном секторе. Особое внимание уделяется созданию системы непрерывного аграрного образования, охватывающей все этапы — от школы до трудоустройства на предприятии.

В этом году в восьми сельских школах региона открылось 20 агротехнологических классов. Например, в Металлурговской школе Новокузнецкого муниципального округа класс оборудован по концепции «Птицеводство будущего: технологии и управление». На его оснащение современным оборудованием — инкубаторами, овоскопами, микроскопами и лабораторным стендом для управления птицефермой — было выделено 2,7 млн рублей.

Преподаватели агроклассов и научные работники получают стимулирующие выплаты. В 2025 году 65 ключевых участников проектов получили в общей сложности 7,8 млн рублей.

Кроме того, в этом году 13,5 млн рублей направлено на приобретение жилья для двух специалистов Кузбасского государственного аграрного университета. Более 20 млн рублей выделено на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям, что позволило профинансировать 73 договора на обучение сотрудников и 278 соглашений на прохождение студенческой производственной практики.

