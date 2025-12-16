В Минпромторге рассказали, что рыбный белок усваивается значительно лучше, чем мясной протеин (соотношение 98% и 89% соответственно). К тому же рыба обладает целым комплексом необходимых веществ, таких как йод, фосфор, витамины Д и В12.

Оптимальный вариант – 2-3 порции в неделю, включая жирные и нежирные сорта. Если нет противопоказаний, можно есть чаще, но важно следить за разнообразием и способом приготовления. Запекание сохраняет жирные кислоты Омега-3, приготовление на пару подходит для лечебного питания, соленую и копченую рыбу рекомендуют рассматривать как деликатес, а не повседневную еду.