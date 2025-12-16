Современный компьютерный томограф привезли в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Его отличает высокое качество изображения с низкой лучевой нагрузкой. С помощью этого аппарата местные врачи уже проводят обследования позвоночника, суставов, сосудов, органов грудной клетки. Медики рассчитывают проводить около 20 исследований в день.

Оборудование бактериологической лаборатории городской больницы Междуреченска пополнилось автоматическим анализатором, предназначенным для диагностики ВИЧ, гепатитов и других болезней. Он способен одновременно обрабатывать до 192 проб.

«Каждый такой аппарат – вовремя выявленное заболевание, а значит – спасенные жизни и здоровье кузбассовцев», – прокомментировал губернатор Илья Середюк.

С начала этого года в больницы Кузбасса поступило более 2,3 тыс. единиц медицинской техники. В пресс-службе областного правительства отметили, что до конца года в медучреждения привезут еще 66 аппаратов.

Фото: пресс-служба АПК