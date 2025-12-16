Глава региона на встрече с общественниками отметил, что сначала женщины начали вязать теплые вещи для солдат. А сегодня активисты изготавливают окопные свечи и сухой душ, плетут маскировочные сети и собирают сухпайки.

«Большую работу по сбору гуманитарной помощи на фронт ведут ветераны боевых действий. Они как никто другой знают, как важна на передовой поддержка из тыла. Например, ветераны Афганистана организовали для бойцов походную часовню на колесах», – рассказал Илья Середюк.

Также не остался незамеченным вклад общественников в празднование 80-летия Победы. Всего в Кузбассе функционируют отделения свыше 600 всероссийских общественных организаций. Активисты делают упор на воспитательной работе с детьми и подростками, посещают учебные заведения региона.

Фото: пресс-служба АПК