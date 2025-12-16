Технологическая платформа Авито и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запустили новый цикл уроков по цифровой грамотности в рамках третьего сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез», который реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» – национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство». Главные герои роликов научатся безопасно бронировать жилье для путешествий и помогать в интернете через надежные благотворительные фонды.

В первом эпизоде Ряпушка Варя научится помогать благотворительным организациям в интернете безопасно. Вместе со старшей сестрой Полиной она узнает, как злоумышленники могут использовать призывы к помощи, почему важно проверять авторов подобных сообщений, по каким критериям можно определить надежность фонда, а также какие существуют способы поддержки помимо денежных пожертвований.

Во втором эпизоде школьников ждет встреча с двумя новыми персонажами – Тайменем Егором и его бабушкой, которые планируют поездку на соревнования в Нижнефорельск. Им предстоит научиться безопасно бронировать жилье для поездки. В этом им помогают Налим Максим и Полина, которые объяснят ключевые принципы выбора и безопасного бронирования жилья для путешествий.

– С каждым новым сезоном проекта «Цифровой ликбез» мы не просто обучаем школьников основам онлайн-безопасности, но и вооружаем их знаниями, необходимыми для уверенного и безопасного поведения в современном мире. Сотни тысяч ребят уже сделали первый шаг на пути к цифровой грамотности, и теперь мы готовы помочь им распознавать надежные благотворительные фонды и безопасные варианты жилья для путешествий. Эти навыки являются неотъемлемой частью цифровой грамотности современного человека и помогут школьникам в реальной жизни, – подчеркнула Наталья Юматова, директор департамента доверия и безопасности Авито.

– Новый сезон «Цифрового ликбеза» посвящен двум важным темам, которые напрямую влияют на безопасность школьников в сети. Учащиеся узнают, как безопасно бронировать жилье, а также научатся отличать надежные благотворительные фонды от сомнительных инициатив. Наша главная задача – дать подрастающему поколению понятные и практичные инструменты, которые помогут им чувствовать себя безопасно в цифровой среде, принимать верные решения и избегать злоумышленников, – отметила Юлия Горячкина, Директор направления Кадры для цифровой экономики АНО «Цифровая экономика».

В первом сезоне «Цифрового ликбеза» от Авито, который вышел в мае 2024 года, главные герои рассказали, как выбирать надежных продавцов и самим грамотно размещать объявления в интернете, давали советы по сохранению персональных данных и денег при совершении интернет-сделок. Второй сезон, вышедший в декабре 2024 года, был посвящен покупке товаров с доставкой и безопасному поиску подработки.

Ролики проекта верифицированы ФГБНУ «Институт изучения детства семьи и воспитания» и рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами. Вместе с роликами разработаны методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс по разным предметам во внеурочную деятельность, а также использовать их на родительских собраниях, для наглядного объяснения тех угроз, с которыми может столкнуться ребенок.