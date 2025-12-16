Во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Илья Середюк отметил, что в преддверии Нового года все главы муниципальных образований, министры и другие чиновники должны сосредоточиться на обеспечении бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства в своих территориях, на содержании дорог в должном порядке и так далее. При этом глава региона подчеркнул, что им стоит отказаться от корпоративов.

– Государственные муниципальные служащие должны воздержаться от проведения новогодних корпоративов. Идет специальная военная операция, и никто не поймет, если будут праздновать чиновники, – сказал Илья Середюк.

От отметил, что хороший праздник нужно обеспечить семьям участников специальной военной операции и детям, которые находятся в социальных учреждениях.