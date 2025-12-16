Во время прямого эфира в соцсетях губернатора, Илье Середюку снова задали вопрос, касающийся подтопления жилых домов в Белове. Жители города поинтересовались, какое решение проблемы предложили специалисты после исследования.

Илья Середюк отметил, что команда специалистов вместе с главой округа Сергеем Алексеевым выезжала в соседние регионы, чтобы оценить, как подобные проблемы решались там.

В Белове решить ситуацию предложили путем создания большой ливневой канализации, которая будет собирать все стоки и грунтовые воды. По сути, это будут большие трубопроводы, которые будут направлять собранную воду на очистные сооружения, а после выводить на рельеф, уже за пределы населенного пункта.

– По сути, эти решения были устно предложены, но для этого нужно время и серьезные ресурсы, по оценкам экспертов, на это потребуется порядка 2-3 млрд рублей только для города Белова, только для той территории, где сегодня есть проблемы, – сказал губернатор.

По словам Середюка, в следующем, 2026 году начнется проектирование. В настоящее время с подтоплением борются методом откачивания воды, и некоторый эффект это все же дает.