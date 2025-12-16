Во время прямого эфира в соцсетях жители области поинтересовались у губернатора причинами изменений в региональном законодательстве.

Илья Середюк пояснил, что главная причина кроется в тяжелом экономическом положении Кемеровской области из-за санкций недружественных стран и резким падением цен на уголь.

В прошлом году бюджет Кузбасса недополучил 58 млрд рублей. В 2025 году к этой сумме прибавилось еще 32 млрд, а по итогам года она может составить 35 млрд рублей.

При этом, ряд льгот отменяется для приведения регионального законодательства к федеральному. Касается это, в первую очередь, отмены пособий для многодетных семей, члены которых не являются гражданами России.

«Меры поддержки должны получать только граждане Российской Федерации. Членам семей с иностранным гражданством льготы предоставляться не будут. Эти меры мы вводим с 1 июня 2026 года, понимая, что сейчас дети учатся», – подчеркнул губернатор.

Илья Середюк добавил, что, несмотря на кризис и дефицит бюджета, поддержка многодетных семей остается в приоритете.