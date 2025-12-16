Отвечая на вопрос о мерах поддержки льготников, в том числе многодетных семей, губернатор Кузбасса напомнил о сложившейся непростой экономической ситуации, возникшей на фоне угольного кризиса. По словам главы региона, долги перед подрядчиками по уже построенным и капитально отремонтированным школам, а также по благоустройству городов и поселков, достигла 4 млрд рублей. Накопились долги и перед ресурсниками.

«За поставку электроэнергии, водо- и теплоснабжение мы, по прогнозу, останемся должны 4 млрд 675 млн рублей. В целом мы тратим на компенсацию выпадающих доходов ресурсникам 20 млрд рублей в год. Напомню, что бюджет за каждого жителя многоквартирных жилых домов в Кузбассе доплачивает ресурсоснабжающим организациям 40% стоимости этих ресурсов», – отметил Илья Середюк.

Тем не менее, вопросы поддержки многодетных семей кузбасские власти считают приоритетными. Так, в регионе начали открывать пункты бесплатного проката колясок, кроваток и необходимых вещей для новорожденных.